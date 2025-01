Lanazione.it - Seconda edizione dello stage invernale di danza Open CAB Winter

Arezzo, 1 gennaio 2025 –dell’CAB, lodedicato al mondo dellatra lezioni e laboratori. L’appuntamento, fissato da venerdì 3 a domenica 5 gennaio, è promosso ad Arezzo dall’associazione Progetti Per Lae fornirà un fine settimana di formazione pertori etrici a partire dagli undici anni di età provenienti dall’intera penisola. Le tre giornate saranno ospitate dai locali del Carolina Basagni Centroe vedranno la presenza di maestri di spessore nazionale, con lezioni di tecnica classica tenute da Antonina Randazzo, di modern da Christian Carubelli e di contemporaneo da Paola Valenti. L’CAB, con la direzione artistica di Stefania Pace, offrirà un’occasione di perfezionamento e crescita individuale con la consegna di borse di studio per audizioni ed eventi estivi che saranno conferite aitori più meritevoli, ma orienterà una particolare attenzione anche alla dimensione collettiva per la preparazione di coreografie che potranno essere presentate in concorsi, contest e spettacoli.