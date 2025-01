Oasport.it - Sci alpino, il 2025 la Coppa del Mondo può tornare in Italia. Sfida Brignone-Gut Behrami, Goggia ci prova

Ilpotrebbe essere un anno molto speciale per lo sci azzurro. In campo femminile, infatti, si sogna nuovamente la conquista delladel, con Federicae Sofiache possono davvero centrare il grande obiettivo. La valdostana va a caccia della seconda sfera di cristallo della carriera, mentre per la bergamasca sarebbe la prima in assoluto. In mezzo c’è sempre l’ostacolo Lara Gut-, vincitrice nella passata stagione e prontissima per il bis.Chiaramente l’infortunio di Mikaela Shiffrin ha completamente cambiato le prospettive, visto che l’americana, senza la brutta caduta di Killington, non avrebbe avuto particolari rivali nella corsa alla generale. Il fattore slalom avrebbe alla fine inciso tantissimo, considerando poi che Shiffrin avrebbe avuto anche gigante e superG per ampliare il bottino, lasciando fuori la discesa libera, specialità nella quale aveva già comunicato non avrebbe corso.