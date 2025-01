Ilfattoquotidiano.it - Rimini, accoltella quattro persone e si scaglia contro i carabinieri: ucciso un cittadino egiziano

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un Capodanno di terrore e violenza a Villa Verucchio, nel Riminese, dove unhatoin strada, prima di essereda un carabiniere. La dinamica dei fatti è ancora confusa, ma sembra che l’uomo abbia agito senza un movente preciso, seminando il panico tra la folla che festeggiava l’arrivo del nuovo anno.Non è chiaro perché ilabbia iniziato a colpire, armato di coltello, tra leche si trovavano in strada per festeggiare il Capodanno. L’aggressore ha prima ferito un 18enne che stava acquistando sigarette a un distributore automatico, poi, dopo essere fuggito, è tornato sul luogo e hato altre tre: una ragazza e una coppia di anziani.A quanto si è appreso, all’arrivo della pattuglia dei, intervenuti sul posto per fare fronte alla situazione e cercare di fermare l’uomo, uno dei militari avrebbe esploso un colpo di avvertimento in aria.