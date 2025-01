Iodonna.it - Oroscopo profumato del 2025: qual è il profumo giusto per ogni segno zodiacale? Scegliere una nuova fragranza di inizio anno, per regalarsi fortuna

Cambiare, per iniziare l’con unaenergia: unavalorizza umore, s, stile, indole. L’può aiutare a direzionare la scelta. Secondo l’astrologia, infatti, ciascuno dei 12 segni dello zodiaco ha un’energia unica che può (e deve) essere esaltata con specifiche note olfattive. I consigli dell’esperta di astrologia Emanuela Mattiuzzi per ilper. Rihanna, nuovo volto “J’adore”: l’iconicoDior ha unamusa X Leggi anche › Come regalare unin base al: guida per non sbagliare a Natale L’del: ilperAriete: energia inarrestabile«Le donne Ariete amano profumi audaci e vivaci, caratterizzati da note speziate come pepe rosa e zenzero, meglio se associate agli agrumi, che riflettono la loro personalità dinamica, e scie dolci, come loro».