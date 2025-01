Lapresse.it - Luna Luna, il luna park degli artisti esposto a New York

: Forgotten Fantasy‘, il primo parco divertimenti d’arte al mondo, ha aperto i battenti il 20 novembre al The Shed di NewCity, dove resterà fino al 5 gennaio 2025. Si tratta di un parco divertimenti d’arte con giostre e attrazionipiù celebri e innovativi del 20° secolo.Presenta una ruota panoramica di Jean-Michel Basquiat, una giostra di Keith Haring, un’onda oscillante di Kenny Scharf, una cappella nuziale di André Heller, padiglioni immersivi di David Hockney, Salvador Dalí e Roy Lichtenstein, oltre a ulteriori opere di Arik Brauer, Sonia Delaunay, Monika Gil’sing e altri ancora.Originariamente portata in vita dall’artista, cantante pop, pioniere culturale e attivista per la pace viennese André Heller,ha incantato per la prima volta il pubblico di Amburgo, in Germania, durante l’estate del 1987.