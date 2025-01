Quotidiano.net - Le parole di Mattarella: speranza e contraddizioni. “Ora tocca a noi agire”

Roma, 1 gennaio 2025 – Lae la responsabilità individuale e collettiva come criteri guida dell’di tutti e di ciascuno. Perché “a noi tradurre lain realtà. Lasiamo noi, il nostro impegno, e non può tradursi soltanto in attesa inoperosa”. È, in fondo, in questo sprone e in questo avviso ai naviganti lo spirito civile, più che politico, del decimo discorso di fine anno del presidente della Repubblica. Un intervento che Sergiorivolge ai cittadini, in piedi dalla sala del Lucernaio al Quirinale, l’albero di Natale sullo sfondo addobbato con gli articoli della Costituzione: tutti gesti e simboli di uno stile sobrio e impegnativo a un tempo che il Capo dello Stato non manca di tenere fermo in tutte le sue manifestazioni pubbliche. Il presidente della Repubblica, Sergio, in occasione del discorso di fine anno agli italiani dal palazzo del Quirinale a Roma, 31 dicembre 2024.