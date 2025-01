La rivincita di Tony Effe | Volevano un capro espiatorio mi hanno dato solo più forza Il 2025? Sarà spietato

Leggi su Open.online

«Grazie Roma. Quest’anno è stato molto impegnativo ma anche pieno di soddisfazioni. Il duro lavoro ripaga sempre e il 2024 ne è stato la conferma. Sono stato al centro di polemiche pesanti, accusato di cose che non mi appartengono, ma voi nonostante tutto ci siete sempre». Il giorno dopo il concerto di Capodanno organizzato all’ultimo minuto dopo la «cacciata» da quello ufficiale del Comune di Roma,torna a farsi sentire sui social. Per prendersi quella che considera la sua, considerato anche il sold out di ieri sera al Palaeur. «Sicuramente è più facile attaccare me che risolvere i veri problemi del nostro paese, ed essere stato ildi questi dinosauri mi haladi continuare a spingere sempre di più», affonda ora il trapper, salito sul palco provocatoriamente ieri sera con al collo la fascia tricolore da “sindaco”.