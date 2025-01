Inter-news.it - Inter-Atalanta, Inzaghi punta sui titolarissimi! Probabile formazione

Leggi su Inter-news.it

dovrebbe vedere prevalentemente “conferme” per i meneghini dal primo minuto: di seguito ladi Simone.LA SFIDA –è la prima delle Semifinali di Supercoppa Italiana. Il match, che si disputerà domani 2 gennaio alle ore 20 all’Alawwal Park Stadium di Riyadh, vedrà contrapposte le due squadre che hanno garantito maggiore spettacolo in questo inizio di stagione. Alla brillantezza dimostrata fino al termine dell’anno solare, esemplificata dal fatto che i bergamaschi e i meneghini stiano “governando” il campionato insieme al Napoli, si associa infatti una virtù sul piano del gioco espresso dalle due compagini. Vedere a confronto tali due modelli di calcio, per certi versi similari e per altri differenti, è un tema che intriga gli appassionati a livello nazionale enazionale.