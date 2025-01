Gqitalia.it - I 19 Rolex più belli di sempre, in ordine di importanza

è incontestabilmente il più grande e autorevole produttore di orologi al mondo. La Corona realizza i segnatempo più importanti e riconoscibili sul mercato e determina le tendenze del settore. Per questo motivo, stilare una classifica di tutti i migliori modelli dipotrebbe sembrare una follia. Come si fa a scegliere un vincitore quando il marchio ha avuto così tanti successi importanti nel corso dei suoi 119 anni di storia?Tuttavia, una volta entrati nel vivo della questione, ci si rende presto conto che, nonostante la duratura influenza disui collezionisti di orologi, il marchio non ha realizzato molte linee diverse nel corso dei decenni. Al contrario, la Corona è essenziale come una supercar, notoriamente fedele alle proprie icone che ha lentamente rivisto nel corso degli anni nel tentativo di avvicinarledi più alla perfezione.