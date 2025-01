Germania cinque i morti per i botti

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.43 Pesante bilancio dei festeggiamenti di Capodanno inle persone morte nella notte a causa dei. La polizia tedesca riferisce che in alcuni casi sono stati utilizzati potenti fuochi d'artificio. Le vittime si sono registrate in Renania settentrionale Vestfalia, in Sassonia, ad Amburgo e a Kremen, nella regione del Brandeburgo. Sempre in quest'ultima regione si registrano 3 feriti gravi e uno di loro è in pericolo di vita. Le vittime sono di età compresa tra i 20 e i 50 anni.