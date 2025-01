Iltempo.it - Fuori onda choc: "Buon anno teste di c...", l'insulto in diretta a Capodanno | VIDEO

Conto alla rovescia movimentato quello che ha accompagnato tanti italiani nella notte di Capodsintonizzati con L'che verrà, lo show di Rai1 condotto da Marco Liorni. Un, ripetuto e ben distinto, ha risuonato durante il countdown: "Aprite il microfono.di c..!'", dice la vice infuriata mentre si esibiscono i Ricchi e Poveri sul palco di Reggio Calabria. Tutto accade in pochissimi istanti poco prima del conto alla rovescia per salutare il nuovo. Sui social è un profluvio di segnalazioni mentre si apre una giocosa caccia al responsabile del. "Me lo aprite il microfono? Ho il microfono chiuso,di c.!", si sente mentre il conduttore Marco Liorni si avvia a completare il conto alla rovescia.che viene sonoramente ripetuto poco prima della mezzanotte.