F1, ultimo anno con il regolamento in vigore: macchine 'sature' prima della grande rivoluzione del 2026

Il Mondiale di F1 2025 sarà l’con l’attualetecnico, dopodiché nelassisteremo all’ennesima. I cambiamenti programmati per il prossimoriguardano le power unit e l’aerodinamica, nonché le dimensioni stesse delle monoposto.Riguardo le unità motrici, cambierà la ripartizione tramite la quale viene prodotta la mostruosa potenza (oltre 1.000 cavalli). Se ora circa l’85% viene ricavata dalla parte endotermica, con quella ibrida a generarne un mero 15%, dalla proporzione sarà circa 55% a combustione e 45% elettrico.In ottica sorpassi, ilcambiamento sarà l’eliminazione del DRS in favoreMOM (Manual Override Mode), una modalità che si attiverà proprio come il DRS (quando due vetture sarin lotta) ma non agirà sull’aerodinamica, bensì sulla power unit.