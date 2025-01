Ilgiorno.it - Duomo, l’appello dell’arcivescovo per la giornata mondiale della Pace

Milano, 1 gennaio 2025 – È stata lail filo conduttoremessa indell’1 gennaio e dell’omelia pronunciata nel corsofunzione dall’arcivescovo di Milano Mario Delpini. Monsignor Mario Delpini 50 anni di Caritas Ambrosiana, Milano, 15 Dicembre 2024, Ansa/Andrea Fasani, Del resto nel primo giorno dell’anno si celebra proprio ladedicata alla, prospettiva che nel mondo di oggi – tormentato da conflitti in diverse parti del globo – sembra sempre più lontana. Il messaggio viene comunque rivolto, in particolare, alla città e a chi la abita. Con un obiettivo ben preciso. Il monito "La mia voce non pretende di arrivare a coloro che decidono il destino dei popoli, ma vorrei almeno raggiungere le persone di questa città – ha affermato in chiusura di omelia l’arcivescovo – per dire: c'è speranza anche per voi, che vi siete arricchiti con l'oppressione dei poveri o con ricchezze maledette ricavate dalle estorsioni, dall'usura, dalla droga, dal gioco.