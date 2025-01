Napolipiu.com - Conte, primo Capodanno a Napoli: “Lo vinciamo?” La risposta del mister al tifoso

Una notte di festa all'Hotel De Bonart per il tecnico azzurro con famiglia e staff. Da Los Angeles il messaggio di ADL. Il Capodanno napoletano di Antonio Conte si colora di azzurro e speranza. Il tecnico ha festeggiato l'arrivo del 2025 all'Hotel De Bonart di Corso Vittorio Emanuele, circondato dalla moglie Elisabetta, la figlia Vittoria e i membri del suo staff tecnico, tra cui Elvis Abbruscato. Durante la serata, un momento ha catturato l'attenzione dei presenti: alla domanda di un tifoso, "Lo vinciamo?", Conte ha risposto con il suo caratteristico pragmatismo: "Teniamo duro, teniamo duro". Poco dopo, il tecnico si è lasciato trascinare dall'entusiasmo, ballando sulle note di "Freed from desire" in versione partenopea.