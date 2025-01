Metropolitanmagazine.it - Ci sono aggiornamenti su Toy Story 5 da parte della voce di Buzz

LadiLightyear, Tim Allen, ha offerto un aggiornamento su ToyPixar. Annunciato per la prima volta dal CEODisney Bob Iger nel febbraio 2023, il quinto capitolopopolare serie di film animati dovrebbe arrivare il 19 giugno 2026. Mentre i dettagli esattitrama di Toy5 rimangono nascosti, il regista Andrew Stanton ha confermato che il film vedrà i giocattoli lottare per rimanere rilevanti di fronte all’intrattenimento elettronico. Parlando con Collider , Allen ha confermato di aver recentemente completato la sua prima sessione di registrazione di cinque ore come. L’attore ha ammesso che, sebbene inizialmente fosse “davvero strano” tornare come personaggio, alla fine ha trovato di nuovo il suo passo comedopo due ore nella cabina di registrazione.