Iltempo.it - Botti di Capodanno, decine di feriti. Turista arabo grave per un colpo di pistola

di, dae fuochi d'artificio ma anche da colpi di. È questo il bilancio della notte di. Sono 65 ia Napoli nella notte di San Silvestro, di più dell'ano scorso quando si registrò anche un decesso. Non tutti hanno subito lesioni per lo scoppio didi. Due infatti, entrambi maggiorenni, sono statida colpi di arma da fuoco. Un proiettile vagante a Napoli ha colpito undell'Arabia Saudita che era per strada, portato prima al San Giovanni Bosco e poi al Caldarelli, dov'è ricoverato in codice rosso, ma non in pericolo di vita perché il proiettile gli ha perforato un polmone e fratturato una costola. Una ragazza di 23 anni, poi, è stata ferita da una pallottola mentre era affacciata al balcone di casa, di striscio al braccio destro, ed è stata curata e dimessa all'ospedale del Mare.