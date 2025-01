Ilfattoquotidiano.it - “Attenzione, piovono iguane dal cielo”: l’allarme dei meteorologi. Ecco cosa sta succedendo

dal. È tutto vero: siamo in Florida e qui inon si limitano a prevedere pioggia e temporali, ma anche “cadute di”. Un fenomeno legato alle ondate di freddo che colpiscono lo stato americano e che mette in allerta i residenti.Le, rettili a sangue freddo, non sono infatti in grado di regolare la propria temperatura corporea. Quando le temperature scendono sotto i 10 gradi, entrano in uno stato di torpore, diventando immobili e cadendo dagli alberi. “Sebbene queste lucertole cadano possano sembrare in stato di incoscienza, è importante ricordare che non sono morte”, spiegano i. “Lesono semplicemente paralizzate dal freddo e si riprenderanno non appena la temperatura aumenterà”.Le autorità hanno emesso avvisi speciali di “caduta di”, mettendo in guardia i residenti sui potenziali pericoli.