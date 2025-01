Thesocialpost.it - Attentato a New Orleans: camion investe la folla e il conducente apre il fuoco, almeno 10 morti e 30 feriti

Una tragedia sconvolgente ha colpito New, negli Stati Uniti, dovedieci persone sono rimaste uccise e trenta ferite in un attacco terroristico nel cuore della movida cittadina. L’incidente è avvenuto intorno alle 3:15 locali (10:15 in Italia) all’incrocio tra Bourbon Street e Iberville Street, durante i festeggiamenti per il nuovo anno. Il guidatore di unha investito laa grande velocità, per poi uscire dal veicolo e aprire il. Tra i, trasportati in cinque diversi ospedali, ci sono anche due poliziotti.La dinamica dell’attaccoSecondo quanto riferito dalla sovrintendente di polizia Anne Kirkpatrick, l’aggressore aveva l’obiettivo di compiere una carneficina deliberata. “Non è stato un incidente né un’azione derivata da uno stato di ebrezza”, ha spiegato la Kirkpatrick, confermando che le autorità avevano mobilitato circa 300 agenti per garantire la sicurezza durante le celebrazioni.