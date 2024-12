Movieplayer.it - What If...? si è concluso dopo 3 stagioni, ecco la spiegazione dell'episodio finale

Leggi su Movieplayer.it

La serie animataIf.? si è conclusa con l'ottavoa stagione 3,la. L'a stagione 3 diIf.? è il capitoloa serie animata e nella puntata l'Osservatore deve affrontare il giudizio'Eminenza a causa di tutte quelle volte in cui è intervenuto. Ad aiutarlo entra in azione Peggy Carter e non proseguite con la lettura se non volete su quanto accaduto! Cosa accade neldiIf.? La puntata si apre con un flashback dedicato a quando Uatu, l'Osservatore, ha giurato di mantenere l'ordine naturalee cose semplicemente osservando. Nel presente il personaggio deve ora fare i conti con le conseguenze legate ad aver violato quel giuramento. .