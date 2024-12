Vigilia di Capodanno 2025 | da Milano a Palermo i divieti e le zone rosse città per città

Leggi su Open.online

Dalle ordinanze anti-botti aidel consumo di alcol in bottiglie di vetro, dagli accessi limitati alle. E poi l’ombra del nuovo codice della strada che incombe su chi non vuole rinunciare ad alzare il gomito. Ladiè un rebus per chi si appresta a festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo in piazza o a serate in compagnia di parenti e amici. Ecco un breve vademecumpercon tutte le informazioni utili.Il 27 dicembre sono state annunciate le «», ovvero le aree della movida (piazza Duomo, Darsena e Navigli, le stazioni di Porta Garibaldi, Rogoredo e Centrale) dove le forze di polizia potranno disporre l’allontanamento immediato di chi è violento, molesto o considerato pericoloso e ha precedenti per reati che lo rendono un pericolo per la sicurezza pubblica.