Ilgiorno.it - Viaggio nelle Zone rosse. A Garibaldi occhi sulle bande. Furto di trolley a Rogoredo

di Marianna VazzanaMILANO"I molesti staranno lontani dalle?". Lo domanda mentre scrolla le spalle Ida Salviati, settantottenne appena arrivata ada Napoli per trascorrere il Capodanno a Milano. Città che conosce bene, "perché qui vengo a tifare l’Inter" dice mentre solleva la manica del giubbotto mostrando fiera un tatuaggio nerazzurro sul braccio. Apprende del provvedimento“ scattato ieri in cinque luoghi: Duomo e dintorni, Darsena e Navigli e le aree ferroviarie di Centrale, Porta– compresa piazza Gae Aulenti e la zona della movida di corso Como – e, con anche il quartiere Corvetto. Qui fino al 31 marzo vigerà il "divieto di stazionamento" per soggetti che "assumano atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti" e con precedenti per droga o reati contro la persona,con strappo, rapina, danneggiamento, invasione di terreni ed edifici, detenzione e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.