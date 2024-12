Iodonna.it - Simbolo di ricchezza e prosperità, le lenticchie sono immancabili nel cenone di San Silvestro: scoprite come cucinarle

La notte di Capodanno non sarebbe la stessa senza un piatto diin tavola. Che siano accostate al cotechino, trasformate in una crema delicata o servite in una versione più rustica, la loro presenza è immancabile. Considerate undi buon augurio per l’anno nuovo, lerappresentano un’usanza che fonde storia, simbolismo e piacere del gusto. Scopriamo perché continuano a essere le protagoniste di una tradizione millenaria esfruttarle al meglio in cucina.: 6 valide ragioni per mangiarle (non solo a Capodanno) guarda le fotodi: da dove nasce la credenza?Mangiarea Sanè una tradizione che affonda le sue radici nell’antica Roma.