Ravenna, in fiamme i magazzini di un'azienda: strada invasa dal fumo

Momenti di forte apprensione nella parte nord di, dove è divampato un incendio di notevoli proporzioni. Intorno alle 14.30 di martedì 31 dicembre, un rogo ha preso piede presso lo stabilimento Sopred, specializzato nella produzione di foraggi disidratati, situato a San Romualdo. Una densa colonna disi è levata rapidamente nel cielo, visibile anche da lontano. Al momento, le cause che hanno scatenato l'incendio non sono state ancora accertate. Numerose squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute prontamente per cercare di domare lee limitare i danni. Secondo le prime informazioni, l'incendio ha interessato idell'azienda lungo via Sant'Alberto. Sul luogo è presente anche un'ambulanza del 118 per eventuali emergenze.