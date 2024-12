Quando sarà la sua sospensione per i Wolves? Spiegazione del divieto dopo l’incidente di Ipswich

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-31 18:33:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:Solo cinque giocatori hanno migliorato il conteggio di 10 gol di Matheus Cunha in Premier League tra l’inizio della stagione e la fine dell’anno, ma il capocannoniere deicostretto fuori dai giochi per la prima volta a gennaio.L’ex attaccante del Brasile è stato squalificato a causa di un incidente che ha attirato l’infamiache la sua squadra ha perso in casa contro l’Town il 14 dicembre.Nel caso in cui ci fosse bisogno di prove di quanto poteva mancare, il 25enne ha continuato a segnare nella vittoria per 3-0 deia Leicester City e ha realizzato un gol e un assist nella vittoria casalinga per 2-0 sul Manchester United in le loro due partite successive.