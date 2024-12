Iltempo.it - Paesi sicuri, decide Giorgia: la Cassazione manda in tilt i compagni

Leggi su Iltempo.it

La valutazione deispetta al governo che ha il potere di stilare un elenco degli Stati verso i quali rimpatriare, con procedura accelerata, un migrante. Una lista che non può essere messa in discussione da alcun magistrato. È quanto stabilito dalla. Vengono zittiti così queiche, fino a qualche giorno fa, avevano brindato per l'intervento a gamba tesa delle toghe capitoline sul contrasto all'immigrazione irregolare. Valgono più di mille parole, infatti, le motivazioni contenute in un'ordinanza interlocutoria, pubblicata nella giornata di ieri e arrivata in seguito ai ricorsi presentati dall'esecutivo di Palazzo Chigi su quanto deciso dal tribunale di Roma lo scorso 18 ottobre: «Il giudice della convalida, garante, nell'esame del singolo caso, dell'effettività del diritto fondamentale alla libertà personale - viene spiegato nelle 35 pagine del documento - non si sostituisce nella valutazione che spetta, in generale, soltanto al ministro degli Affari esteri e agli altri ministri che intervengono in sede di concerto».