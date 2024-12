Ilrestodelcarlino.it - Morto caduto dall’albero che stava tagliando: Stefano ha fatto un volo di diversi metri

Finale Emilia, 31 dicembre 2024 – È precipitato, raggiunto con una scala, nel giardino della sua abitazione in via Guercino, l’ingegnerePaganelli conosciuto da tutti in paese con il soprannome di Titty. Undi svariatimentre potava, quasi certamente con la motosega, che non ha lasciato scampo all’ingegnere 60enne. Della caduta mortale, avvenuta con ogni probabilità nel pomeriggio, non si è accorto nessuno dei vicini fino a quando alle 20,30 i residenti della zona, attirati dai lampeggianti dei carabinieri, dei vigili del fioco e delle ambulanze, incuriositi, hanno assistito ai movimenti dei soccorritori e dei tecnici della medicina del lavoro. "Erano giorni che veniva da casa sua a Bologna mattina e pomeriggio – riferiscono i vicini – per potare gli alberi e liberare il cortile dalle sterpaglie".