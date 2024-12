Liberoquotidiano.it - "Mio figlio tra le stelle, non riuscivamo a prenderlo. Un dolore massacrante": Pintus si confessa

Leggi su Liberoquotidiano.it

Angelo, attore, regista e punto di riferimento della comicità teatrale è stato ospite dell'ultima puntata dell'anno del podcast di Gianluca Gazzoli, Passa dal BSMT. Nel corso del suo racconto, l'attore ha voluto aprirsi, senza filtri. Ha raccontato tutto ilprovato per la ricerca di unche non arrivava. Sposato dal 2017 con Michela Sturaro è diventato papà di Rafael nel 2022: "Noi ci abbiamo provato per tre anni con degli alti e dei bassi che non si possono raccontare, se non li vivi non li capisci. È unche ti massacra dentro. Nel frattempo io facevo gli spettacoli la sera, ecco che il teatro mi aiuta. Molte coppie scoppiano, soprattutto quando ci provi per tanti anni – ha raccontato l'imitatore –. Noi ci eravamo promessi che se non ci fossimo riusciti, anche dopo la fecondazione assistita a Barcellona, saremmo andati avanti e non ci avremmo provato più perché alla fine noi siamo una coppia, anche se non c'è un bambino.