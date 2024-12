Lo spreco alimentare è una piaga nel 2024 in Italia sono stati gettati nell’immondizia alimenti per 96 miliardi di euro

Lanotiziagiornale.it - Lo spreco alimentare è una piaga, nel 2024 in Italia sono stati gettati nell’immondizia alimenti per 9,6 miliardi di euro

Sembra incredibile ma il fenomeno dellonon conosce crisi. Come riporta Ener2Crowd.com, la piattaforma ed app numero uno inper gli investimenti green, basandosi su dati primari raccolti dall’International Center for Social Research e sull’analisi dei dati di Waste Watcher International e dell’Ufficiostico dell’Unionepea (stat), quest’anno lo sperperodelle famigliene equivale ad un controvalore di 9,6di, ossia 92a famiglia.Contrariamente a quanto si possa pensare, il dato negli ultimi anni è in forte crescita. Infatti, rispetto a 5 anni fa, sempre secondo la ricerca realizzata da Ener2Crowd.com, il valore economico annuale dellono è salito del 45,6%, con una media mensile di 30,6a famiglia, un valore che si triplica però in questo periodo delle feste.