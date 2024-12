Oasport.it - LIVE Paolini-Paquet 6-0, 1-0, Italia-Francia 1-0 United Cup in DIRETTA: dominio totale dell’azzurra

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0 Servizio vincente! Bene così!A-40 Ha un altro passo nello scambio, la francese è costretta a forzare e mette largo il disperato dritto lungoriga.40-40 Bel vincente di rovescio lungoriga di.A-40 Servizio vincente!40-40 Il nastro aggiusta la palla al rovescio di, che in questo game non sembra sentire. Terzo gratuito del game e prima parità!40-30 Attacca con il dritto e chiude con la stop volley Jasmine!30-30 Altro errore di rovescio in lunghezza nel game.30-15 Con la prima!15-15 Fuori dal corridoio il rovescio lungoriga di.0-15 Raro errore di rovescio della toscana.6-0! E allora, per non saper né leggere né scrivere, l’azzurra porta a casa anche questo gioco.15-40 Risposta vincente sulla seconda a rallentatore di