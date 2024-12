Ilgiorno.it - La rabbia e i sogni. Rock, punk e psichedelia battezzano il nuovo anno

Due festival per iniziare l’all’insegna dele del. Due serate in cui farsi trasportare dall’energia e dalla musica di una decina di band diverse. Partirà con questi sound il 2025 del Bloom di Mezzago, che per sabato e domenica proporrà due mini-festival con realtà musicale note e meno note tutte da scoprire. Gli amplificatori del palco di via Curiel si accendersabato alle 20 per l’evento “Mazza B-Day“, un vortice sonoro di cui entrera far parte i brani di cinque gruppi. Ci sarà il’n’roll dei Disquieted By, ildei Low Dérive e quello a tinte emo e hardcore dei vicentini Regarde. Con loro anche i Six Impossible Things (nella foto), in bilico tra sonorità dream-pop, chitarre emo ed elementi post-e shoegaze, e i Soft Boys Club, che mettono assieme, emo e melodia,e sogno.