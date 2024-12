Ilrestodelcarlino.it - La giunta Ciarpella guarda avanti: "Lavoriamo per il cambiamento"

Un bilancio di fine anno ma con un occhio rivolto verso l’anno che verrà quello che traccia il sindaco Massimiliano, affiancato dallaal completo. Iniziando con soddisfazione l’esito del primo anno completamente gestito dalla sua amministrazione: "Abbiamo messo tanta carne al fuoco, c’è stato da parte nostra un impegno costante e continuo, abbiamo lavorato per un. Molti i progetti messi a terra, molti altri in itinere, abbiamo intercettato molti finanziamenti e stiamo portandoi progetti del Pnrr che, in qualche caso, abbiamo anche modificato per poter ottimizzare e rendere più efficaci i risultati". Le maggiori preoccupazioni e la responsabilità che gli amministratori hanno sentito rino il completamento delle opere pubbliche importanti finanziate con il Pnrr, concentrate in un lasso di tempo piuttosto limitato, "ma oltre a questi interventi macro, c’è tutta una quotidianità di cui occuparsi costantemente e da portare" dice.