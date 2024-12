Panorama.it - Il dubbio e l’IA quantistica

Da più parti si inizia a sussurrare quali meraviglie ci riserverà l’incontro tra l’intelligenza artificiale e la computazione. A proposito di quest’ultima ho dato un sommaria spiegazione qui, raccontando quanto siano straordinarie le possibilità di accelerare i calcoli grazie al qubit, ma anche del difetto di precisione che affligge il quantum computing. Di intelligenza artificiale hanno parlato molto e anche in questo caso (deformazione professionale) mi sono concentrato sui rischi e sugli errori che commettono gli algoritmi (in definitiva sono più o meno macchine statistiche). In questi giorni di pausa natalizia mi sono immaginato cosa potrebbe venire fuori dal connubio di queste due tecnologie. Da un lato abbiamo un sistema capace di svolgere un numero di operazioni di ordini di grandezza più grandi rispetto ai processori tradizionali; dall’altro le intelligenze artificiali che migliorano le loro performance sulla base dei dati che ricevono in input.