Oasport.it - Flavio Cobolli cancella un match point e ribalta Ugo Humbert: Italia ai quarti in United Cup!

porta in vantaggio l’sulla Francia inCup! Il giocatore romano supera con il punteggio di 3-6 7-6(8) 6-2 Ugoin poco più di due ore di gioco, annullando persino un: azzurri che sono quindi qualificati aidi finale della manifestazione aritmeticamente da primi e potranno vincere anche questa sfida già con Jasmine Paolini che affronta ora Chloe Paquet. Un’altra dimostrazione di carattere e di maturità per l’azzurro che ha tirato su unche sembrava perso.Il primo set procede in maniera molto rapida con entrambi i giocatori che provano soluzioni, forzano molto in risposta senza stare a ragionare, cercano la soluzione vincente e i turni di servizio sono tenuti quindi velocemente fino al 4-3, quandoazzecca due risposte e un ottimo passante per prendersi il break decisivo e indirizzare quindi in maniera decisiva il primo parziale, vinto dal giocatore francese con il punteggio di 6-3.