Ex Porto Nelson | Conceicao? Un sergente Se Leao non si impegnerà…

Intervistato a Sportitalia,Alves, ex giocatore del, ha parlato così del nuovo allenatore del Milan, Sergio. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni. Cosa ne pensa di Conceição come allenatore per rilanciare il Milan? “Penso che sarà positivo per il club rossonero il suo arrivo. E’ merito di Sérgio se ilsi è mantenuto in lotta per i titoli negli ultimi anni, anche se con gruppi squadra più deboli rispetto agli anni precedenti a quelli in cui ha allenato lui”. Al Milan ci sono stati alcuni problemi che sembrano di natura disciplinare. Può essere lui il “” giusto per riportare ordine in rossonero? “Senza dubbio. Per lui l’esigenza di lotta, spirito di sacrificio, rigore e disciplina sono caratteristiche imprescindibile, che richiede agli atleti di mettere in pratica.