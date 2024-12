Ilfattoquotidiano.it - Divieti contro le donne in Afghanistan, “nel centro maternità di Emergency continuano a lavorare e formarsi. Servono anche loro per tenere in piedi la società. Non dimentichiamole”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Unditra le montagne, gestito per la maggior parte dae rivolto alla cura dellein un Paese dove è stato deciso che non possono studiare. E presto sarà sempre più difficile. Le parole per raccontare l’ospedale di Anabah, creato e gestito dalla ongnella valle del Panshir in, non sono sufficienti. Non rendono la potenza di un progetto che, senza bisogno di proclami e con grande attenzione per i bisogni della popolazione, continua asul territorio dal 2003. Oltre 70mila i bambini nati tra quelle mura, quasi 6mila e 500 solo l’anno scorso, e più di 470mila le visite effettuate. Un ospedale che offre cure di qualità in un Paese a risorse limitate e che funziona quasi interamente grazie al personale afgano: “Le nostre dottoresse, ostetriche, infermiere fannodue ore di viaggio per arrivare ada noi”, racconta Raffaela Baiocchi, ginecologa responsabile dei progetti di salute della donna di