Che schifo squalifica immediata Grande Fratello finisce male per la concorrente

Leggi su Caffeinamagazine.it

Bufera alsu una. Dopo ciò che ha fatto nelle scorse ore si sta ipotizzando la possibilità che ci sia una. Non sappiamo se riuscirebbe almeno a trascorrere il Capodanno in casa, ma sta di fatto che il pubblico è in subbuglio e sta invocando provvedimenti non solo drastici, ma anche che siano i più tempestivi possibili.Dopo la puntata deldel 30 dicembre gli animi si sono incendiati e tra alcune gieffine c’è stata qualche lite di troppo. Unaavrebbe oltrepassato ogni limite e quindi ora c’è chi sta chiedendo la. Vediamo cosa sarebbe successo nelle scorse ore nel programma di Canale 5.Leggi anche: “Da lui no, non lo accetto”., per Shaila una vigilia di Capodanno da dimenticare: ancora lacrimeverso la? Cosa ha fattoAlcuni utenti sul social network X stanno invitando la produzione dela disporre ladi questa, che avrebbe avuto una lite furiosa con Helena.