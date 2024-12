Oasport.it - Calendario Motocross 2025: le date del Mondiale, il programma dei 20 GP

L’anno nuovo è alle porte, per cui andiamo a conoscere nel dettaglio ildel. Gli appuntamenti saranno 20, due dei quali nei confini italici, confermando il rapporto tra lo sterrato e il nostro Paese.Il campionato prenderà il via con il Gran Premio di Argentina di Cordoba nel weekend del 2 marzo, quindi si passerà al Gran Premio di Castiglia e La Mancha di Cozar del 16 marzo. Il mese si chiuderà con il Gran Premio d’Europa che si disputerà a St. Jean d’Angely in Francia il 23 marzo. Ad aprile primo appuntamento italiano con il Gran Premio di Sardegna del 6 aprile a Riola Sardo, quindi il 13 aprile sarà la volta del Gran Premio del Trentino a Pietramurata, prima del Gran Premio di Svizzera del 19-21 aprile a Frauenfeld.Passiamo al mese di maggio con il Gran Premio del Portogallo di Agueda il 4 maggio, quindi l’11 maggio toccherà al Gran Premio di Spagna (ancora da definire la sede), prima della chiusura con il Gran Premio di Francia di Ernéè del 25 maggio.