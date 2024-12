Pronosticipremium.com - Calciomercato Roma, Zalewski ai titoli di coda: il Marsiglia alle porte

Manca sempre meno all’inizio della sessione diinvernale durante il quale ladovrà cercare una sistemazione per tutti i giocatori che ormai non fanno più parte dei progetti dei giallorossi, già a partire da subito. La lista dei partenti in casa dei capitolini potrebbe rivelarsi piuttosto lunga anche a causa dello scorso rendimento sin dall’inizio della stagione. Uno tra questi è sicuramente Nicola.Il direttore sportivo dellaFlorent Ghisolfi,prese con diversi ingressi in rosa, si ritolleroverà nella situazione di trovare una sistemazione per il giovane per evitare di perderlo a zero a fine stagione. Stando a quanto riportato da Matteo Moretto di Relevo, diverse squadre avrebbero espresso un certo interesse per. Oltre al Fenerbahce di Josè Mourinho ci sarebbe infatti anche ilsulle tracce del classe 2002.