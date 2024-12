Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Intesa tra Tomori e la Juventus, ma con Conceicao …

Ilinvernale è alle porte e Fikayo, difensore deldi Sergio, avrebbe trovato l'con la. L'esonero di Paulo Fonseca e l'arrivo dell'ex allenatore del Porto sulla panchina rossonera, però, potrebbero cambiare le carte in tavola. Come riportato dal quotidiano Tuttosport, la, con la definitiva rottura con Danilo, ha bisogno di acquistare un difensore. Dati i gravi infortuni di Gleison Bremer e Juan Cabal, gli unici difensori puri a disposizione di Thiago Motta sono Federico Gatti e l'exPierre Kalulu. In Coppa Italia, contro il Cagliari, il tecnico bianconero ha schierato Manuel Locatelli in difesa ed il giovane Nicolò Savona, in passato, ha giocato in quel ruolo. La Juve, però, non può continuare così per tutta la stagione ed è per questo motivo che un obiettivo didei bianconeri è