Atp Brisbane 2025 esordio col botto per Arnaldi | strapazzato in due set Popyrin

Leggi su Sportface.it

Non poteva augurarsi un migliore inizio di stagione Matteo, che nel primo match del suoha travolto Alexeicon un netto 6-3 6-2. Prestazione notevole da parte del tennista sanremese, che ha impiegato appena 69 minuti di gioco per portare a casa il match, sovvertendo il pronostico della vigilia e qualificandosi per il secondo turno dell’Atp 250 di.La cronacaAvvio di match molto equilibrato, con i due giocatori che hanno perso appena 3 punti a testa nei primi tre turni di battuta. Le prime chance ce le ha avute però, il quale si è procurato una palla break nel quinto gioco e poi un’altra nel settimo. Poco male per Matteo, che le ha annullate entrambe ed è poi riuscito a strappare la battuta all’avversario nell’ottavo game. Nel momento di servire per il set non ha tremato per fortuna e, dopo 36 minuti di gioco, ha incamerato il parziale per 6-3.