Quotidiano.net - Appello di Mattarella: costruire un Paese giusto e solidale, Schlein ringrazia

Leggi su Quotidiano.net

Il presidente della Repubblica Sergioci ha ricordato quanto sia urgenteunpiùe attento ai bisogni di tutte e tutti. Le sue parole sulla pace, sulle diseguaglianze, sull'emergenza climatica, sulla precarietà, sono un richiamo potente alla responsabilità collettiva. La giustizia sociale non è solo un ideale, ma una necessità per garantire dignità e diritti.mo il presidente per il suo esempio di saggezza e umanità. Ora tocca a noi tutte e tutti raccogliere questo accoratoa tradurre la speranza in realtà." Lo dichiara la segretaria del Pd Elly