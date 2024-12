Lanazione.it - A Firenze arrivano le stelle mondiali del circo

, 31 dicembre 2024 - Nove anni di tour, 390.000 spettatori e un nuovo spettacolo per tornare a emozionare e divertire il pubblico. Approda da sabato 4 a lunedì 6 gennaio al Mandela Forum di“Alis The New World”, evoluzione del pluriacclamato spettacolo di nouveau cirque “Alis”, uno show che ha imposto Le Cirque Top Performers a livello europeo, come ben sanno gli spettatori che nel 2017 e 2019 affollarono il Teatro Cartiere Carrara nelle applaudite tappe fiorentine. Nuove scenografie, nuovi numeri e nuove colonne sonore: “Alis The New World” è uno spettacolo inedito, è il nuovo mondo di Alis. In scena un cast stellare composto da oltre 25 artisti di primissimo livello, applauditi e premiati sui palcoscenici più importanti del mondo. Un concentrato di talento, eccellenza, unicità: i requisiti d’obbligo per entrare a far parte di Le Cirque Top Performers.