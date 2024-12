Ilrestodelcarlino.it - Vecchioni e dolci notti a teatro. È un San Silvestro per tutti i gusti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sono diversi gli eventi pubblici organizzati nel Reggiano per attendere l’arrivo del nuovo anno. La sera del 31 dicembre l’avvio delle iniziative è come sempre affidato al falò del Vecchione, in centro a Castelnovo Sotto, col rogo del grande pupazzo in cartapesta che i volontari dell’associazione del carnevale del Castlein preparano per bruciare l’anno vecchio, davanti a un pubblico solitamente molto numeroso. Ma non mancano gli eventi teatrali. Al Municipale Valli, a Reggio, la sera di San, con inizio alle 20,30, è in programma il concerto del Reset Trio con Danilo Rea al pianoforte, Massimo Moriconi al contrabbasso, Ellade Bandini alla batteria (tel. 0522-458811). Sempre in centro a Reggio dalle 22 in piazza Martiri del 7 Luglio si svolge ‘Reggio di Luna’, veglione cittadino con il dj Hierros alla consolle, animazioni e lo spettacolo degli ‘Showzer’, una nota party band italiana.