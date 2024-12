.com - Usare internet contribuisce al cambiamento climatico. Ecco le soluzioni globali e individuali

, attraverso l’enorme consumo di energia, rappresenta una delle cause principali delle emissioni. L’adozione di fonti energetiche rinnovabili e pratiche più sostenibili può ridurre significativamente il suo impatto sull’ambienteè “la più grande macchina alimentata a carbone del mondo”. A scriverlo è una associazione ambientalista americana che si pone l’obiettivo di rendere il web un sistema a zero emissioni nette di carbonio entro il 2030, la Green Web Foundation.Ma perché qualcosa di così intangibile comedovrebbe essere tanto impattante per l’ambiente e il riscaldamento globale? Presto detto.e l’impatto energeticoL’infrastruttura digitale globale richiede enormi quantità di energia per alimentare data center, server e reti di trasmissione.