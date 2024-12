United Cup 2025 | Kazakhstan e Germania ai quarti avanza anche la Cina tra le migliori seconde

Leggi su Sportface.it

In attesa di rivedere in campo l’Italia, che nella notte sfiderà la Francia per cercare di conquistare un posto neidi finale, è andata in archiviola terza giornata diCupe arrivano i verdetti.aidi finale senza alcun patema la squadra kazaka, che guidata da Elena Rybakna e Alexander Shevchenko domina la Grecia di Tsitsipas e Sakkari, vincendo con agilità il Gruppo. C. Sono invece ben due le squadre del Gruppo E che superano la fase a gironi: se infatti laè la vincitrice dopo aver battuto al doppio decisiva la, quest’ultima è già certa di essere la migliore seconda classificata tra le squadre impegnate nella città di Perth.Polonia b. Norvegia 2-1Casper Ruud ci prova e fa il suoquest’oggi, ma la Norvegia incappa in un’altra sconfitta.