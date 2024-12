Iltempo.it - Spunta la “bomba Sinner”. Via alla campagna di prevenzione sui botti

Al via lad'informazione preventiva dei Carabinieri «Usa la testa non rovinarti la festa», consigli anche per i bambini e per chi possiede animali. La new entry è la', il botto di Capodanno 2025, il terribile petardo che prende spunto dal campione di tennis. Una «usanza» che risale a decenni fa, e che nella «di Maradona» vide il suo capo più noto. Ma anche quelle di Careca, Zola fino ad arrivareCavani» eHiguain» e quelle più recenti degli ultimi due anni la«Kvara», dedicata al beniamino dei tifosi Khvicha Kvaratskhelia e lascudetto dedicatavincita del campionato di serie A della squadra partenopea. Altre bombe erano anche «dedicate» a personaggi della politica o a eventi che avevano caratterizzato l'anno (come la «Bin Laden», divenuta nota dopo gli Attentati alle Torri Gemelle del 2001 e la«Covid» ispiratapandemia).