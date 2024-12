Pianetamilan.it - Ribaltone Milan, Conceicao per Fonseca: ecco come si è arrivati a questa decisione

Ilha deciso di cambiare allenatore: esonero per Pauloe, al suo posto,arrivare il suo connazionale, il portoghese Sergio. Sul 'Corriere dello Sport' oggi in edicola si possono trovare tutti i retroscena della svolta in casa meneghina. La panchina diè sempre stata traballante, sin dalle prime partite ufficiali della stagione. Negli ultimi giorni, però, ha sostenuto il quotidiano romano, il clima attorno all'allenatore ex Lille e Roma si era ulteriormente surriscaldato. Con tensione ci si è avvicinati a-Roma. Una partita in cui, espulso per proteste contro l'arbitro nel primo tempo per la mancata concessione di un rigore per fallo di Niccolò Pisilli su Tijjani Reijnders, ha presenziato pur virtualmente ed ancora inconsapevolmente esonerato.