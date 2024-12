Pronosticipremium.com - Priorità Svilar: para come i big di Serie A, ma Saud guadagna di più

Il 2024 della Roma si è chiuso con il pareggio di San Siro contro il Milan, e prima di gettarsi in un nuovo anno che si aprirà con il derby della capitale, un rapido bilancio è d’obbligo. Tante ombre e poche luci, anzitutto per una gestione societaria raffazzonata, quattro allenatori diversi e tanti giocatori sotto tono. Una delle poche sorprese, grazie al naturale intuito di De Rossi, è stata Mile, quell’oggetto misterioso presosi senza troppi problemi il posto da titolare, ai danni di un Rui Patricio pupillo di Mourinho.Il rendimento del classe ’99 è stato di una costanza spaventosa, ed anche ieri sera in più di un’occasione si è fatto trovare pronto, aggiudicandosi anche il premio di MVP del match. Nonostante le difficoltà della squadra, trattasi della stagione della consacrazione per il belga, chei big diA, senza però le stesse granitiche difese davanti ed occupando posizioni di classifica decisamente inferiori: 54te finora dall’inizio dell’anno, meglio dei colleghi Sommer, Di Gregorio e Carnesecchi, giusto per citarne alcuni.