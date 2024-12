Sport.periodicodaily.com - Prima semifinale Supercoppa Italiana 2025: le probabili formazioni di Inter-Atalanta

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per ladi. I nerazzurri, campioni d’Italia, e i bergamaschi si affrontano per staccare il pass verso l’ultimo atto della competizione dove affronteranno una tra Juventus e Milan.vssi giocherà giovedì 2 gennaioalle ore 20 presso l’Arena Kingdom di Riad in Arabia Saudita.: COME ARRIVANOI nerazzurri, vincitori delle ultime tre edizioni, vanno a caccia del decimo sigillo per affiancare nell’albo d’oro della competizione la Juventus. La squadra di Inzaghi è tornata ad essere la solita schiacciassassi sia in campionato, dove hanno collezionato 40 punti in diciannove partite, che in Champions League dove manca una vittoria per qualificarsi direttamente agli ottavi.