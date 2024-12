Zon.it - Pellezzano, fine anno 2024: il bilancio delle attività del Comune

Leggi su Zon.it

Un altroè passato. Il sesto consecutivo targato Francesco Morra, constra sul settimo, che per ildisi prospetta carico di aspettative con l’obiettivo di rendere questo territorio sempre più punto di riferimento della Valle dell’Irno e della Provincia di Salerno.dell’e tempo diper l’Amministrazione Comunale del Sindaco Morra, al suo secondo mandato consecutivo, dopo la riaffermazioneelezioni dello scorso.Descrivere tutti gli interventi realizzati in 365 giorni di azione di governo è impresa ardua. Di seguito verrà esposta una sintesiprincipaliamministrativa.Il Progetto “Scuole Sicure”Ilè cominciato con il Progetto “Scuole Sicure”, che ha riguardato l’installazione di 12 nuovi punti di osservazione nelle aree dei plessi scolastici della scuola secondaria di primo grado in via Fravita alla frazione Capezzano, della scuola primaria di via Nicola Russo a Coperchia, della scuola primaria di via Santa Maria Amato a Capriglia e della scuola primaria di via della Quercia a Capezzano.